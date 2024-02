Más de 37.000 personas han visto ya lo que ha hecho Juan Luis Cano al oír lo de Ayuso y los ancianos

Más de 37.000 personas han visto ya la respuesta que el periodista Juan Luis Cano le ha dado a Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurase que los ancianos "no se salvaban en ningún sitio" para justificar que durante la pandemia no se les trasladase desde las residencias a los hospitales.

"En Madrid hay LIBERTAD total, lo mismo te puedes tomar una caña o no, puedes organizar una mascletá, que siempre ha sido muy castizo, o no, puedes talar árboles hasta dejar la ciudad como un solar... Hasta puedes dejar morir a los ancianos sin atenderles o no. La LIBERTAD es así", ha escrito Juan Luis Cano en un mensaje que en menos de un día superaba ya los 1.500 'me gusta'.

También ha reaccionado a las palabras de Ayusol a ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha defendido que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debería hacer un ejercicio de transparencia y mostrar el contenido de las actas de las residencias durante la pandemia por Covid-19.

La titular de Sanidad se ha referido así a las actas que se han conocido sobre intervenciones de la Policía de Madrid en las residencias para reclamar al Ejecutivo regional que desvele su contenido.

Según ha remarcado, esas actas ponen encima de la mesa "el abandono y la existencia real de esos protocolos de la vergüenza que hicieron que 7.291 mayores murieran de forma indigna en las residencias de la Comunidad de Madrid".

Todo ello en referencia a las actas de la Policía destapadas por la Cadena Ser, que apuntan a la existencia de los llamados "protocolos de la vergüenza", los documentos dictados desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que prohibían el traslado al hospital de los residentes en residencias enfermos con COVID.