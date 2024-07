Llados se pone a muchos en contra con lo que ha dicho tras la victoria de España en la Eurocopa

Amadeo Llados, el influencer que se ha hecho muy popular por su odio a "las panzas" y a "los mileuristas", está recibiendo críticas por su reacción al triunfo de España en la Eurocopa.

Junto a una imagen creada con Inteligencia Artificial y en la que se ven a los jugadores de la selección levantando una barra de pan, el 'coach' ha criticado: "Los plebeyos levantando pan 🥖 gracias a ver futbol 😂 Pan y circo para el pueblo 😅 VS Mis alumnos GANANDO gracias a asistir a la Sala Tu1millon 🚀".

En otra publicación aparece él mismo preguntándose "qué celebra toda esta peña": "Me he enterado hoy de que hay un partido de fútbol. Que ha ganado el España. Me he enterado porque he aparcado el Bugatti y cuando he salido de comer me dicen: 'Eh, bro, enhorabuena'. Digo qué pasa. Dice: 'España ha ganado'. Y yo: '¿Qué ha ganado?".

Dicho eso, le pregunta a su pareja qué ha ganado España. "Ha ganado el Mundial", dice Llados antes de seguir: "Me la pela, bro. Yo sí que estoy ganando, ¿entiendes?".

Según dice, ha visto un vídeo de "un alumno suyo" que "estaba paseando con su McLaren por Andorra" y ha observado que estaba todo el mundo "ahí con la bandera".

"¿Qué celebra esta peña? Si son pobres, tienen panza y ahora tienen menos dinero, van borrachos y están celebrando que mañana se van a levantar con resaca, van a ir al mismo trabajo de mierda y su vida sigue siendo una mierda, pero con menos dinero", dice.

Llados pregunta "qué ha cambiado en tu vida": "¿Cuándo te vas a enterar de que no estás ganando porque un equipo de fútbol gane? Solo han ganado esos jugadores. Ellos lo han hecho bien, llevan toda su vida poniendo trabajo y han ganado una copa. Tú no".