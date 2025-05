Estos son los trucos de un influencer de viajes para que no le roben cuando va a países "peligrosos"

El creador de contenido de viajes Ibai Rider (@ibairider) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok revelando cuáles son sus trucos para que no le roben cuando viaja a países concebidos como "peligrosos".

"Hoy os voy a enseñar mis trucos para que no me roben cuando viajo a países 'peligrosos'. Bueno, estoy en Santiago de Chile. La verdad, bastante gente me ha advertido que aquí 'roban mucho'", ha comenzado exponiendo el usuario.

"Pero a mí no me importa porque tengo mis trucos. Y el número uno es: viste que parezca que no tienes dinero", ha comentado el tiktoker, enseñando su outfit basado en una camiseta de fútbol, unas vermudas de chándal y una gorra.

"Número dos: camina tranquilo, relajado, como si no estuvieses alerta, aunque lo estés. Lo último que quieres es parecer un guiri. O sea aunque no tengas ni idea de dónde vas, que parezca que sabes dónde vas", ha apuntado el influencer.

"Tampoco hagas lo que estoy haciendo yo, que es dar la nota grabando. Pero bueno, este es un caso excepcional", ha aconsejado el creador de contenido entre risas mientras se graba en medio de la calle.

"Y número tres: llevo esta riñonera. ¿Qué riñonera? Precisamente ese es el truco. Para nada se nota que llevo esta riñonera", ha afirmado Ibai, levantándose la camiseta y enseñando una fina riñonera de viaje pegada al cuerpo.

"Y esto confluye perfectamente con la número cuatro, que es: vete con lo imprescindible. O sea, yo llevo aquí la llave del hotel, algo de dinero, no mucho, y el teléfono móvil, que es ahora mismo con lo que estoy grabando", ha enumerado el tiktoker.

"Y la número cinco es: reparte tu dinero. Mira, ahora, por ejemplo, llevo dinero escondido en la zapatilla. Pero incluso si se lo llevas en dos o tres sitios, pues mejor, porque si te roban algo, tendrás un resto para volver en taxi a casa o lo que sea", ha sugerido Ibai.

"Y a todo eso le sumo que me gusta ir indocumentado. No llevo el pasaporte encima, por si las moscas, ni el DNI, ni nada. Sí que llevo una foto en el teléfono móvil que siempre me ha servido cuando la Policía o alguien importante me ha parado para pedirmela", ha asegurado el tiktoker.

"En los últimos dos años he viajado a 25 países y siguiendo estas normas, jamás me han robado", ha afirmado el tiktoker para concluir el vídeo, el cual ha superado ya las 248.000 visualizaciones y los 16.000 'me gsutas'.

