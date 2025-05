Sergio Sauca dice lo que piensa abiertamente de Josep Pedrerol y 'El Chiringuito'

Sergio Sauca ha estado en el podcast de The Objective y ha hablado de lo que piensa de El Chiringuito y concretamente de lo que hace Josep Pedrerol en el ámbito del periodismo deportivo.

El mítico periodista de RTVE ha afirmado que Pedrerol "tiene un mérito extraordinario": "A mí no me gusta, yo no lo veo, porque esa pelea y tal no van conmigo pero es mi carácter. Pero eso no quita que es un tipo que ha encontrado un sitio al sol".

Ha puesto de manifiesto Sauca que tiene mérito porque al principio no tenían ni los derechos de los partidos y no podían poner imágenes: "Haciendo magia". De la audiencia que tiene el programa de Pedrerol ha dicho que es "bastante residual" y "baja".

Ha apostillado que pueden llegar a tener 800.000 espectadores en días señalados pero que comparado con un partido de fútbol o con los telediarios es baja.

"Pero entorno a eso se monta mucho lío. Tiene más audiencia la radio. Los programas tienen una correlación entre la importancia que tienen dentro de la cadena por la audiencia que la televisión porque en la televisión lo que funcionan son las retransmisiones", ha zanjado.