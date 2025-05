Tras la confesión de Frank Cuesta, Mónica García recupera estas palabras y manda un recado a Ayuso

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recuperado un vídeo de un tiempo —no mucho— de Frank Cuesta donde insulta gravemente a los integrantes del Gobierno de España.

Y lo ha hecho justo después de que Frank Cuesta haya hecho una importante confesión a sus seguidores. "No tengo cáncer. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos", ha afirmado el televisivo en un vídeo que cuenta con millones de reproducciones.

"Esto del amigo de Ayuso también era parte del show. Mitomanías y egos al servicio de la mentira", ha escrito Mónica García junto a un vídeo donde Cuesta llega a decir que "todos estos del Gobierno son una panda de hijos de puta".

"Yo lo puedo decir porque a mí no me pueden poner una denuncia. Me la pueden poner pero yo vivo en Tailandia. Son una panda de golfos, no tienen vergüenza y son una panda de hijos de puta", señaló.

Y también habló de Ayuso, que en diciembre de 2024 estuvo en Tailandia visitando el 'Santuario' de Frank Cuesta y diciendo, mientras ponía una placa con su nombre: "Aquí todo el mundo pone de todo. Que si Javi Oliveira, el Grefg, el Plex... ni hoz ni martillo. Aquí libertad. Hale, así sí, arreglado".

"Si ponen a Ayuso me muevo a Madrid, me compro un apartamento allí sólo para votar. Políticamente estoy más cerca de Ayuso que de cualquier otra persona", afirmó Cuesta en el vídeo que ha recuperado ahora Mónica García.