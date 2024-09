Llega a Madrid y cuenta una cosa que no acaba de entender de los madrileños

La creadora de contenido en TikTok conocida como @lu.antimorbo ha compartido una reflexión acerca de los madrileños que no acaba de entender y a que muchos les pasan, especialmente a los que son de lugares más pequeños como pueblos.

"Yo no me quiero meter con los madrileños porque, al final, llevo aquí muchos años, pero es que a veces tienen unos procesos mentales tan complejos que no lo entiendo", ha afirmado al principio del vídeo, que está próximo a alcanzar las 100.000 visualizaciones y 4.600 'me gusta' (y subiendo).

Ha ahondado específicamente en el tema de las distancias, que depende del lugar y las costumbres, hay diferentes perspectivas. "Me dicen que de casa al metro son diez minutillos... Cabrón, llevo andando ya 10 minutos y no llego, no veo el final", ha expresado, comparando también la distancia desde Plaza de España hasta Sol, refiriéndose a que le dicen muchas veces que es un "paseo".

Ha sido un tema muy común, ya que, como comentan en los más de 300 comentarios, en ocasiones, a los foráneos les resulta una distancia mayor, aunque sean diez minutos caminando, ya sea por costumbre o porque las distancias en pueblos o lugares similares se sienten diferente.

Hay una disparidad de opiniones, entre los que consideran que, por ejemplo, La Plaza del Sol y la Plaza de España está "al lado" y los que no. Madrid es una ciudad muy grande y acaba moldeando la perspectiva en las distancias cuando uno ya se ha acostumbrado, según el debate en los comentarios.