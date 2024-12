Llega a Madrid desde París y se queda en shock por lo que le ha pasado al pedirse un café

La usuaria de TikTok @andrea.lavio, española que vive en París, ha mostrado su estupefacción por lo que le han cobrado en Madrid al pedir un café para llevar.

"Acabo de pagar 1.80 por un café. Estoy totalmente en shock. Sé que en Madrid los precios están subiendo, son más caros, pero nada que ver... esto en París me cuesta cuatro o cinco euros", celebra.

"No puedo haber normalizado pagar cuatro pavos o cinco por un café para llevar. Cuando me ha dicho 1.80 me he quedado como... señora, ¿está segura de que eso cuesta sólo 1.80?", asegura.

De hecho, acaba diciendo que esto le hace "plantearse" cosas. El asunto ha provocado debate en los comentarios. De hecho, una persona avisa: "Acabo de volver de Viena y llegué horrorizada a Madrid porque los precios en Madrid están a la par de Viena… sin tener el mismo sueldo 😅😅😅".

Y la propia creadora del vídeo ha subrayado: "Sí, Madrid está caro! Pero el café a 1,8 por lo menos en París imposible, no te baja de los 4 🥲".