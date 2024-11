Lleva toda la vida diciendo mal esta palabra: afirma que cómo lo decía ella tenía más sentido

La creadora de contenido @saralafuentea ha dejado a sus seguidores y al resto de los usuarios de TikTok al contar que lleva toda la vida diciendo mal una palabra y que, además, cree que como ella la decía tenía más sentido.

Las palabras en cuestión en colisión son "levadizo" y "elevadizo". "Hoy estaba haciendo mi guía y tenía que hablar sobre un puente de Chicago. Un puente para mí 'elevadizo'. Un puente 'elevadizo' de estos que se abren. 'Elevadizo' que se elevan", ha contado.

"Unos cojones, ¿sabéis como se dice? Pues sí porque imagino que no será gente tan paleta como yo. Puente levadizo. Un puente le-va-dizo no 'elevadizo'. Qué coño es un puente levadizo, es que en mi vida he escuchado esto", ha dicho en tono de humor.

Ha tirado de lógica para decir que en su mente, como el puente se eleva, pues es 'elevadizo': "No me entra en la cabeza. Ha sido un trauma para mí descubrir esto".