Llevan una tortuga en peligro de extinción a una comisaría de Bilbao y el desenlace se ha visto millones de veces

El pescador submarinista Iker Agirrezabala ha vivido una situación que le ha dejado alucinando con una tortuga en peligro de extinción que alguien ha llevado a una comisaría de Bilbao y no ha dudado en detallarlo.

"Me llama un amigo ertzaina de la comisaría de Bilbao a las once de la noche. Gabon Iker, nos han traído una tortuga de una playa y está medio tiesa. ¿Qué hacemos con ella? Me manda la foto y ALUCINO. Un juvenil de TORTUGA BOBA Caretta caretta. ¡En peligro de extinción!", ha señalado en el primer tuit.

Iker Agirrezabala ha contado que le indicó a su amigo que la metiera en un cubo "con poca agua". "Lo justo para que le cubra el cuerpo pero que pueda sacar la nariz para respirar. Y la dejen en un sitio cálido para que recupere temperatura", ha explicado.

"Y al día siguiente llevadla a un centro de recuperación. Seguramente estará deshidratada", ha relatado en el hilo de X.

El desenlace ha sido de lo más positivo. "Del centro de recuperación de Vizcaya la llevan al acuario de Donosti", ha asegurado, antes de confirmar que, en la actualidad, "se encuentra perfectamente, comiendo y cogiendo peso para su suelta en el mar". "Es la primera vez que veo una Tortuga boba tan pequeña aquí. ¡Es algo que me tiene loco!", ha razonado.

Unos pasos que han sido aplaudidos por la bióloga marina @pat_seaturtle. "¡Genial la actuación!", ha reconocido, aunque ha explicado, "para la próxima" que "no es necesario poner agua, pueden aguantar en seco sin problema". "En agua pueden ahogarse, aparte de que el agua se enfría muy rápido y puede ser peor. ¡Me alegro de que esa pequeña esté ahora en buenas manos!", ha destacado.