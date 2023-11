Lo que han colocado en Gran Vía por Navidad hace a muchos llevarse las manos a la cabeza

Ha llegado la Navidad, aunque todavía no sea ni diciembre, y la mayoría de ciudades ha tenido este fin de semana el tradicional encendido de luces, eso que tanto gusta por ejemplo en Vigo, donde cada año es un acontecimiento.

En Madrid, la zona del centro de la capital se ha llenado de luces y de árboles de gran tamaño, eso sí, no siempre al gusto de todos. El usuario de TikTok @migueldiosdado_1 ha mostrado lo que se ha encontrado en Gran Vía, justo al lado de la estación de Metro que da a la calle Montera.

"Imagínate el árbol de Navidad más feo que has visto en tu vida", ha dicho antes de mostrar el árbol que han colocado en la zona, lleno de leds de color verde radioactivo y todo de hierro.

"No parecen árboles. Ni son bonitos, ni son elegantes. No es tan difícil. Todo led, todo colores estridentes, feos...", ha añadido. "En serio, me da igual la Navidad, no es una defensa de la Navidad, es una defensa... es ir en contra del feísmo", ha querido zanjar ya en casa.

En los comentarios, la mayoría de personas están de acuerdo en que la decoración navideña de ese estilo es "cutre". Otros señalan que habría que emular a los países del norte de Europa en cuanto a decoración navideña se refiere.