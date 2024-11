Lo que se han encontrado paseando por una calle de Madrid a las 7 de la mañana es de película

El usuario de TikTok @lingeluis ha dejado a muchos de piedra al mostrar lo que se han encontrado al volver de fiesta —eso o es que él y sus amigos madrugan mucho para ir a la biblioteca— por una calle de Madrid.

"Estamos paseando por la calle y de repente nos encontramos aquí que hay un señor encerrado, ¿me puedes contar tu historia por favor?", cuenta el chico que graba el vídeo mientras enfoca a un hombre que está dentro de un bar que tiene la puerta de seguridad puesta.

"Niño, me he levantado aquí y te lo juro que parecía esto", ha dicho el hombre un poco aturdido. Cuando le han preguntado si se ha quedado dormido en un sillón o algo ha dicho que no lo sabe.

"Surrealista encontrarte esto a las 7 de la mañana", reza el enunciado del vídeo, publicado en TikTok, que cuenta ya con 244.000 reproducciones en apenas dos días y subiendo. Además de más de 6.000 'me gusta'.

Uno de los comentarios al vídeo es de una persona que trabaja en un bar y dice que conoce al hombre que se ha quedado encerrado: "Es cliente habitual del bar de copas donde trabajo y es lo más normal que se quede dormido.... de cómo va. Mi jefa no le sirve alcohol por eso viene menos, solo Coca-Cola".