Lo que hace para llevar una monoaleta en un avión a Mallorca es una jugada maestra

La usuaria de TikTok @hippie.domaris ha publicado un vídeo en su perfil de esta red social en el que muestra cómo ha conseguido llevar una monoaleta para la playa en su viaje a Palma De Mallorca.

"En menos de dos horas tengo un vuelo para Mallorca donde me quiero llevar la monoaleta pero en Vueling no te incluyen nada más allá de una mochila, así que no me cabe y el plan es pasarla de manera extranjis", comienza relatando.

"Si se dan cuenta no pasa nada, son 70 euros, pero lo vamos a intentar. El plan es coger las puntas de la cola de color blanco y pegarlas a la aleta y meterlo todo entre mi espalda y la mochila", explica.

La joven muestra le resultado, ya que al final se la ha metido por debajo de la sudadera y a simple vista no se ve. "Tienes un bulto raro debajo de la mochila", le dice su acompañante, mientras ella indica que va a entrar con un buen humor y saludando para evitar registros y sospechas.

Al final y aunque le retrasan el vuelo durante dos horas, la joven consigue colar la monoaleta para disfrutarla en la playa de Mallorca.