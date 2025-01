Lo que se ve en este bar es "la realidad" de trabajar en hostelería en España, según un camarero

"Esto es la hostelería". Dice un camarero en un vídeo de 25 segundos en TikTok mientras enseña el bar en el que trabaja. Como se puede ver en las imágenes el local está vacío y aparentemente limpio.

"El local ya limpio, ya ordenado, hace media hora que no hay gente pero me queda una hora para cerrar y mi jefe quiere que cumplamos el horario", ha comentado resignado el trabajador.

Y ha añadido que en el caso contrario su jefe no actúa igual: "Eso sí, cuando nos pasamos de horario no pasa nada. Ahora que falta una hora para cerrar no nos podemos ir antes, tenemos que cumplir horario".

En los comentarios hay de todo. Muchos le dicen que no lleva razón porque si el bar tiene un horario de cierre lo tiene que cumplir. También le dicen que está mal que el jefe no le pague las horas extra pero no es excusa para irse antes de la hora.

"Hombre tienes un horario establecido y los clientes lo saben. No te puedes ir. Los días que te pasas del horario pues lo recuperas al día siguiente entrando más tarde o lo acumulas para un día libre", le han dicho en un comentario que más o menos se repite pero hablando de dinero en lugar de recuperar días.