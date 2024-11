Los comentarios sobre una casa en venta en Albacete que deberían ser patrimonio de la humanidad

La cuenta @alquilofacil_albacete ha subido a TikTok un vídeo de dos minutos donde enseña de forma pormenorizada una casa un poco antigua que vale 20.000 euros en Bogarra, en la provincia de Albacete.

Lo primero que enseña es el salón con una chimenea, la casa tiene una cueva, hay una mesa colocada que está "preparado para comer", además tiene varias plantas con habitaciones y una gran terraza.

Lo llamativo del vídeo es que la casa es muy antigua y hay fragmentos que parecen sacados de una película de miedo. Los comentarios a este vídeo, que tiene más de 46.000 'me gusta' y más de 1,1 millones de reproducciones son lo mejor del día.

"Estoy interesado os llamo por teléfono o por la ouija?", "Pero los 20.000€ me los dais a mi por vivir ahí no?", "estuve en esa casa secuestrado y le pongo un 10", "¿A quién no le va a gustar está casa del siglo primero, a quién no le va a gustar?", "tiene ventanas al exterior del inframundo?", "una pregunta hay que llevar un rosario y agua bendita" y "Una pregunta : Viene con espíritus incluidos o ya los invocó yo cuando me instale?" son algunos de los maravillosos comentarios del vídeo.