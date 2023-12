Los vecinos se reúnen para un brindis para Navidad y el que no acude llama a la policía

Si dicen que cada familia es un mundo diferente, cada comunidad de vecinos también, y sino, que se lo digan a @catlopper, quien tiene una buena relación con los demás propietarios, con los que cada año realiza el brindis vecinal por Navidad.

Todos los vecinos se reunieron este año en el portal para celebrar en pequeño comité la llegada de las fiestas navideñas. Sin embargo, uno de ellos no acudió y llamó a la policía. Su gesto ha divido en dos bandos a las redes sociales.

Caterina ha subido todo lo ocurrido a su cuenta de TikTok (@catlopper). Después del primer brindis, de forma no sorprendente (porque no era la primera vez) llegó la policía: "Madre mía, la que tenéis aquí preparada... Nos han llamado los vecinos".

"Estamos los vecinos brindando por la Navidad", respondió una de las propietarias. "Estamos todos, pero se han ido yendo...", comentó otra. El agente se lo tomó muy bien, comentando que cuando los había visto ya se imaginaba lo que era. "Ya sabemos quién ha sido, el que no ha venido", ha comentado un vecino, el que ha pasado y no nos ha saludado".

Todos los vecinos fueron avisados, "hasta hay un cartel en el ascensor", por lo que no se dejaron a nadie sin invitar. Sin embargo, uno de ellos fue reticente a la pequeña reunión y, ante los ruidos que pudieron ocasionar, llamó a la policía. "Yo seguiría", comentó el policía.

Esta actitud del vecino ha divido a los usuarios de TikTok: "Si todos los vecinos se llevan bien y hay uno que no se lleva con ninguno, ¿quién tendrá el problema?". "No lo sé, pero tal vez ocurre algo, hay gente que tiene depresión o fobia social, mil cosas que no sabemos", le ha respondido otro.

Los comentarios más reticentes no defendieron al vecino: "El vecino de turno, siempre tiene que haber alguno así". Muchos han aplaudido la actitud del policía: "Qué majo el policía".