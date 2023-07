Su madre le dice por WhatsApp que va a ir al Mercadona, pero la intención era otra: ya es historia

"Mi madre me vacila". Ese es el mensaje con el que ha acompañado la usuaria de Twitter Leviathan (@SandraCabeza) al pantallazo en el que ha mostrado la conversación que ha tenido con su madre.

Esta comienza con su madre diciéndole que va a ir al Mercadona a comprar y le pregunta si necesita algo, en principio con la idea de aprovechar el viaje. La tuitera, confiando en ella, le responde que atún, pan con cereales y pollo y claras de huevo.

Entonces llega la jugada maestra de su madre, que le confiesa la intención oculta del primer mensaje: "No voy a Mercadona. Pero es la única forma de que me contestes y saber que estás viva".

La conversación ha generado un grandísimo revuelo en redes. De hecho, ha superado los 18.000 me gusta, el medio millar de comentarios y casi un millón de reproducciones. Sin embargo, ha habido gente que no se lo ha tomado bien y la propia usuaria ha querido hacer una aclaración en otro tuit.

"Como esto es Twitter y todo el mundo opina os dejo el contexto de que tenemos toda la confianza del mundo, me paso el día hablando con ella y afortunadamente nos vemos a diario ❤️ La gracia del tweet es que ella me vacila, en ningún momento fardar de no contestarle", ha afirmado.

Incluso ha contado que le pidió que se fuera con ella a Berlín, ella le dijo que no y, tras no contestarle, le ha escrito lo del Mercadona. "Acto seguido nos hemos ido a comer un arrocito juntas a la playa. Sean felicessss y no se amarguen por Twitter", ha sentenciado.