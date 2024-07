Malena Alterio habla como pocas veces de Ayuso y le dedica este mensaje tras la medalla a Milei

La actriz Malena Alterio, reciente ganadora del Goya a mejor actriz por su papel en Que nadie duerma, ha dejado unas palabras poco habituales en ella sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La intérprete, muy conocida en España por su papel como Belén en la serie Aquí no hay quien viva, ha ofrecido una entrevista en El Español en la que ha hablado de la medalla que la dirigente madrileña puso al presidente de Argentina, Javier Milei.

Respecto a lo que vivió su familia, que tuvo que marcharse al exilio por la ultraderecha, Malena Alterio ha asegurado que "no porque venga de ahí, significa que tenga que ser de izquierdas porque sí".

"Podría tener ideas distintas a mis padres, amigos o familiares… pero no las tengo, comulgo absolutamente con ellos, con el discurso que tienen, con su postura. Es mi propia historia, no puedo ni quiero escapar de ella, soy de izquierdas", ha asegurado.

Malena Alterio ha contado que sus padres vienen "de una clase obrera muy baja" y que "se lo curraron mucho". "De repente, en los 70 pasó lo que pasó en Argentina y tuvieron que huir de esa dictadura militar", ha señalado.

"Y no dejo de sentirme mal por este momento político que estamos atravesando. Estoy muy preocupada por el viraje hacia la ultraderecha que vemos en Europa, y en Argentina, con Milei…", ha expuesto.

Tras ello, le han preguntado de la medalla de Ayuso a Milei y no ha dudado en dedicarle unas palabras de lo más directas. "Me parece que no sabe muy bien lo que hace: no es consciente", ha razonado.

"No entiendo muy bien esa jugada, no entiendo el comportamiento del presidente de Argentina, no entiendo cómo hay argentinos que decidieron elegirlo… si él niega la dictadura, y los desaparecidos… esa dictadura de la que huyó mi familia", ha recriminado.

Malena Alterio ha reconocido que le entristece que "se trate de vender un país que tiene tanto sufrimiento, con tanta gente que lo está pasando mal…".