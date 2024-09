Manda a su madre la foto de una pizza quemada en el horno y la réplica que recibe es canela en rama

Es una obviedad decir que las madres son lo mejor del mundo. Y, desde luego, los WhatsApp de madres son ya casi un género literario aparte lleno de frases para enmarcar, audios a veces indescifrables y ese mítico "escribiendo..." que puede durar media hora para finalmente recibir un simple "Ok".

La usuaria de X @thaaliiaaaaaa ha publicado ahora un pantallazo de la conversación que ha tenido con su madre y que es, simplemente y llanamente, maravilloso.

En la captura de pantalla se ve cómo la mujer le pregunta a su hija, en gallego: "¿Y tú no comes? ¿Ya has estrenado el horno?". La usuaria, como respuesta, le manda una foto de una pizza que se ha quemado en el horno en cuestión. "Sí", aclara.

Y la réplica de la madre vale millones: "Vaya, calienta bien". El mensaje en cuestión ha encandilado a decenas de personas, hasta el punto de superar rápidamente los 500 'me gusta'.