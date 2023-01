Le mandan por correo la declaración de la renta y la conversación de después es historia de Twitter

La cuenta Ceciarmy ha compartido este jueves una hilarante conversación entre una persona y lo que parece su gestor. Un intercambio de correos electrónicos que en pocos minutos lleva ya más de 1.500 'me gusta' y subiendo.

Todo empieza con un simple mensaje: "Buenos días, Alberto. Le envío una copia de la declaración de la renta. Un abrazo". Y una simple respuesta: "Muchas gracias, Jesús. Un saludo".

Y ahora viene lo bueno. Al ver que la otra persona se despedía solo con "un saludo", escribe: "Disculpe que le moleste de nuevo, Alberto. Simplemente quería comentarle un asunto que me ha producido cierta inquietud en nuestra última comunicación. Le he enviado un abrazo y usted me ha devuelto un saludo. ¿Hay algún problema? Un abrazo".

Así le responde Alberto: "Perdóneme, Jesús. No era mi intención provocarle ninguna inquietud. Lo lamento. Simplemente me ha parecido más pertinente esa fórmula de cortesía en una comunicación profesional. No tengo inconveniente en emplear la que usted prefiera. Un abrazo".

Pero la cosa no ha quedado ahí. En otra comunicación, Jesús escribe: "Se lo agradezco, Alberto, pero todavía me debe usted un abrazo. Un abrazo". Y Alberto le dice: "¿Cómo que todavía le debo un abrazo? Se lo envié en mi anterior correo. Fíjese bien".

"No sé si lo está haciendo usted a propósito, pero ahora me debe dos abrazos. Yo le he enviado tres y usted me ha devuelto solo uno. No quiero ponerme en lo peor, pero parece que mis sospechas iniciales se confirman. Un saludo", contesta ahora Jesús.

Y Alberto zanja así el asunto: "Le pido mis más sinceras disculpas. Ha sido un descuido imperdonable. Ahora entiendo perfectamente cómo se siente porque ese saludo de último correo me ha sentado como un jarro de agua fría después de haberme acostumbrado a la calidez de sus abrazos. Un beso".

La conversación ha conquistado a miles de personas en Twitter en pocos minutos supera las 30.000 personas de alcance y el centenar de compartidos.