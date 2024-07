Manolo García da la respuesta más maravillosa a quien dice que hay que "prepararse para la guerra"

El cantante Manolo García ha enviado un potente mensaje a todos aquellos que los últimos tiempos subrayan que Europa tiene que prepararse para la guerra.

En una entrevista en Diario Córdoba, el artista se lamenta por que "estamos inmersos en un modo de vida basada en el consumo, que significa fabricar cacharros, comprarlos, venderlos y esto es un desgaste para el planeta".

Por eso, García reivindica "volver a un tiempo más razonable, cuando las temperaturas no estaban un grado por encima".

"Estamos en un momento muy extraño, en el que medio planeta está a vacaciones siempre y el otro medio está pasando hambre o en guerra. Hay que encontrar el término medio. Es un asunto difícil pero no imposible", reivindica.

No obstante, admite que "hay muchos intereses económicos": "Pero para mí, esa es la madre de todas las batallas. Todo lo que está sucediendo en el mundo, bueno y malo, se quedará en nada si la temperatura del planeta aumenta. No lo dice un músico, lo dicen los científicos".

García subraya que él siempre piensa que ha "llegado demasiado tarde a un mundo demasiado gastado".

"Me apena oír que hay que prepararse para la guerra y comprar tanques para proteger Europa. Todo eso me lleva a hacer canciones, a pintar... Si hubiese nacido en las laderas de Norteamérica en 1600, unos cientos años antes del machaque, no habría necesitado hacer eso porque viviría en paz. Hago canciones para no angustiarme demasiado en este mundo industrial en el que no me siento bien", remata.