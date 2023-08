Mario Casas confiesa a Ibai su 'estrategia' en redes

Mario Casas es uno de los actores más célebres y, para muchos, más celebrados del cine español. El protagonista de numerosos filmes y ganador de un Goya por No Matarás intenta, no obstante, huir del ruido de las redes sociales.

En una charla con Ibai Llanos, el protagonista de El fotógrafo de Mauthausen o Tres metros sobre el cielo, confiesa que aunque sí tiene Instagram, no lo tiene en su móvil. Cuando quiere publicar algo lo hace "en casa, en el ordenador".

Hubo un tiempo que estaba horas, mirando los vídeos que me gustaban y ya llegaban a salirme los vídeos en función de mis gustos. Me dije que no podía estar perdiendo el tiempo, porque te das cuenta y te has pasado horas, has perdido el día enganchado".

Caso distinto es el de Twitter, red de la que se salió "hace años". "Porque me hacía perder tiempo, pero también por toxicidad", le confiesa a Ibai.

"Entraba y me saltaban cosas que no quería ver. Entrar por la mañana y ver un mensaje así (ofensivo)... vosotros estáis más acostumbrados, yo no, a mí me sueltan algo así y me han jodido el día", reconoce el actor en una de las charlas del streamer.