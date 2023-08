Las redes arden con el supuesto enfrentamiento entre Ibai Llanos y Kun Agüero

El exfutbolista Kun Agüero ha contado durante un directo de Twitch que discutió con el youtuber Ibai Llanos porque "este se calienta y salta contra tu vida privada".

Aunque no han desvelado qué fue exactamente lo que molestó al exjugador, ha admitido que Llanos hizo un comentario que no le gustó. Sin embargo, también ha dicho que es su amigo y que no quiere pelarse con él.

Sin embargo, para los fans y seguidores de la Kings League se masca la tensión en el ambiente.

Por eso, el propio youtuber ha bromeado con que ha echado al Kun de la competición y el creador de contenido The Grefg ha vacilado con que todo explotó a raíz de un mal comentario sobre el mate, a pesar de que no han confirmado nada.

Todavía a día de hoy, no se sabe muy bien qué ha pasado por el grupo de WhatsApp de los presidentes de la King League porque ellos mismos no le han dado más importancia al asunto, al menos en público.

En cualquier caso, las internautas han elaborado una multitud de hipótesis sobre el tema, especialmente entre los que más defienden a un y a otro.