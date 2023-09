Martirio se pronuncia contundente sobre lo que está pasando en la política: "No lo puedo entender"

La cantante española conocida como Martirio ha visitado este viernes el programa La Ventana de la Cadena SER, donde ha realizado un repaso a las canciones que han marcado su vida y ha sorprendido con un discurso político.

La cantante, cuyo nombre es María Isabel Quiñones, ha recordado los primeros pasos de su carrera, hace ya más de cuarenta años, para conectarlo con el presente. Martirio, según ha señalado, vivió en los primeros años, entonces con el grupo Jarcha y con Franco aún vivo, cómo "muchos de sus conciertos fueron cancelados y censurados".

Por ello, según ha resaltado, no entiende cómo en España en 2023 pueden volver a cancelarse obras de teatro por motivos ideológicos. "No puedo comprender cómo vamos a ir para atrás. Hemos ido para atrás en muchísimas cosas. No lo puedo entender. Ahí estoy como de hierro, no hay una concesión posible a ningún derecho, a ninguna libertad, a la cultura...", ha plasmado

"Con lo que hemos vivido, lo que sabemos, lo maduros que somos y lo inteligente que es este país", ha concluido contundente la cantante.