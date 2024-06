Maya Pixelskaya cuenta esta ventaja de tener Amazon Prime que muchos no sabían 

La podcaster Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) ha subido a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, un tuit en el que ha revelado un reciente descubrimiento que ha hecho respecto a las ventajas de su cuenta de Amazon Prime.

En concreto, la colaboradora de Zapeando ha contado que acaba de descubrir que los suscriptores de Amazon Prime no sólo disponen de productos audiovisuales y ventajas en mensajería, sino que también tienen envíos gratis en Just Eat.

Así, Pixelskaya ha puntualizado que esta promoción se puede activar en la propia aplicación de comida a domicilio, una opción que debería salir en la zona de "Mi Plus" y, además, ha asegurado que esta información no es publicidad, sino simplemente conocimiento compartido.

"Me acabo de enterar (y de comprobar) de que si tienes Amazon Prime tienes envíos gratis en JustEat y siento la necesidad de compartir este conocimiento para quien tampoco lo supiera (no es publi)", ha publicado Maya.

El tuit de la influencer ha tenido una muy buena acogida en la red social, llegando a recopilar más de 2,4 millones de visualizaciones, 24.000 me gustas y 3.000 retuits en tan sólo 24 horas.

Asimismo, en la sección de comentarios, los tuiteros han añadido más información, indicando que esta nueva promoción lleva muy poco tiempo disponible, ya que se activó el día 19, algo que comunicaron vía correo electrónico a los suscriptores de Prime.

Otros usuarios también han señalado otra manera de acceder a la ventaja si la aplicación les da problemas para activarla: "Desde el PC (desde el móvil me daba error) entra en Amazon. Arriba sale la noticia de Just Eat, le das y te redirecciona a Just Eat. Ahí entra y concede permisos, y ya lo tienes".