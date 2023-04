Este mensaje en la cuenta de un restaurante de Madrid provoca un intenso debate en Twitter

El debate sobre las propinas obligatorias o sugeridas, al estilo de lo que ocurre en Estados Unidos, ha llegado con fuerza a España. Y en las redes sociales una publicación del usuario @ivaninarra ha acabado por abrir ese melón.

Ese tuiero ha subido a la red social una foto de la cuenta de un restaurante de Madrid en el que, al final, tras el precio total, se puede leer: "Propina sugerida". Además, se incluyen varios importes de lo que sería aceptable, de lo que estaría bien y de lo que estaría muy bien: un 10%, un 15% y un 20% del total, respectivamente. Que, en este caso, iría de los 8,64 euros a los 17,2 euros.

"¿Cree que el servicio merece una propina? No, merece un sueldo digno. 'Pay them more", ha escrito el usuario junto a la imagen.

Todo ello poco después de que el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, señalase que ésta es una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Sánchez reitera que "no es un acto ilegal porque no lo imponen", pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido", el del personal del establecimiento. Según opina, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".

Fuentes de la organización Hostelería de España han indicado a EFE que se trata de una opción "sugerida", pues "para nada es obligatorio" dejarla: "Sigue siendo algo voluntario porque en España no forma parte del sueldo, sino que es una costumbre adquirida en la que el cliente muestra su satisfacción" por el servicio.

Mientras, la publicación de @ivaninarra ha provocado reacciones como estas: