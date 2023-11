Monumental cabreo de una joven por lo que le ha dicho una teleoperadora en una llamada comercial

La usuaria de X, antes Twitter, @MrsLalupa ha publicado un audio explicando la terrible conversación telefónica que ha tenido con una teleoperadora que le ha llamado con fines comerciales.

"Me ha dejado absolutamente alucinando. Se presenta alguien con un nombre que no he entendido y de una empresa que tampoco he entendido", ha empezado señalando molesta.

Tras explicarle que está en la lista Robinson y pedirle "por favor" que no llamase más, esta ha sido la respuesta de la trabajadora: "Sí, mi amor, ya sé que estás ahí, pero yo tengo aquí tu teléfono porque lo registraste para recibir una llamada comercial".

Y, a continuación, ha ocurrido lo impensable: "Le he dicho que quizás me puse en la lista Robinson después y que me iba a despedir educadamente. Y me dice que eso es imposible porque yo soy una maleducada de serie".

"Os juro que esto acaba de pasar", ha asegurado atónita la tuitera. Para terminar, ha manifestado que le gustaría "bastante saber quién ha sido esta subnormal para hacer algo al respecto".