Julia Otero pregunta a Víctor Manuel por quien dice que antes había más libertad: el repaso, colosal

El cantante Víctor Manuel se ha mostrado completamente rotundo cuando la periodista Julia Otero le ha preguntado por todas esas voces que aseguran que en España se ha perdido libertad.

"No sé si es poca memoria o poca vergüenza", ha dicho la presentadora de Julia en la Onda en referencia a quienes opinan así.

"Es poca vergüenza, claramente", ha zanjado Víctor Manuel. "Porque estaba presentando un libro de Juan Ramón Lucas en Oviedo y lo comentábamos, que la gente le echa un morro tremendo. Yo no sé de qué se acuerdan ellos. Yo me acuerdo perfectamente de lo que pasaba entonces y lo que podías hacer y lo que no podías hacer", ha señalado.

Dicho eso, ha matizado: "A veces pienso que elevan el tiro y se refieren a otra cosa. Que las redes coartan mucho la libertad de expresión de la gente. Da miedo y si estás pendiente de ellas lo normal es que te influyan muchísimo".

La última en referirse a este asunto, con mucha polémica, ha sido la actriz Carmen Maura, quien sí cree que ahora hay menos libertad. "Claro, lo de ahora no tiene nada que ver, pero nada, con lo que fue este país en los 80. Yo intento explicarle a mi nieta, que tiene 20, la libertad que teníamos cuando empezó todo el follón de la Movida y no se lo cree", ha dicho en una entrevista en El Mundo.

Maura aseguró que "teníamos muchísima más libertad" y que eso es casi lo que más echa de menos porque "se podía opinar lo que a uno le diera la gana y no pasaba nada".