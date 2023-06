Muestra en Tik Tok como es un centro comercial en Venezuela

Tali y Romel, una joven pareja que está detrás de la cuenta de Tik Tok @talithompson, ha publicado cómo es un centro comercial en Venezuela y ha revelado que no todo es tal y como se muestra.

El joven, que es venezolano, llevó a su pareja a su país y ella fue con la idea de que los centros comerciales iban a estar vacíos. Sin embargo, se llevó una grata sorpresa. "No sabía qué esperar", cuenta, antes de publicar imágenes del Sambil de Margarita.

El centro comercial, tal y como se puede ver, tiene una tienda entera para vender distintos tipos de whiskey, marcas americanas como Skechers, Victoria Secret o McDonald's. "Me parece un poco caro, pedí una Coca Cola Zero y me costó dos dólares", asegura la tiktoker.

También reconoce que le llamó la atención un cartel colgado en el escaparate de una tienda para denunciar una sanción por impuestos al establecimiento.

"Hay una tienda de licores con mucho vino y mucho ron de 300 dólares", prosigue. "Fui a ver marcas de cuidado de la piel", detalla.

Finalmente, acabó entrando en la parte de alimentación: "Era todo muy normal, salvo que la Fanta se llama Hit. Hay latas de Mahou o cereales Corn Flakes personalizados con la bandera de Venezuela". "Por último, comimos en el KFC por ocho dólares y es el más rico que he comido en la vida", remata la joven.