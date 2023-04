La mujer que le hizo el difundido comentario a Letizia entra en 'Espejo Público' y la escena es para verla

Paqui, una anciana de Córdoba, se ha hecho viral en las últimas horas con el comentario que le dedicó a la reina Letizia, mientras saludaba a un grupo de ciudadanos durante su visita a la ciudad andaluza.

Tal y como captaron los micrófonos y las cámaras, la mujer le dijo a la reina lo siguiente: "La quiero mucho y a su marido y a sus hijas. ¡Y al resto a tomar por culo!. A los cuatro. Sois excelentes y estupendos. ¡Y os quiero! Y no yo. ¡Toda España!".

Letizia no tuvo una reacción muy explícita y se limitó a responder con un sencillo "gracias".

Este viernes, Paqui ha estado en Espejo Público, donde ha dado su opinión sobre la monarquía: "Se lo he dicho a la familia del rey chico, que es Felipe VI. Esos me gustan, el rey, la reina y sus hijas. El resto son los que he mandado a Cuenca".

La anciana, que ha dicho que no le pongan la etiqueta de republicana porque ella es "del mejor que se ponga", ha asegurado que aprecia mucho a Letizia "porque ha pasado muchísimo para estar donde está, como por ejemplo aguantar a los demás".

"España no está ciega, sabe cómo se compartan cada uno. Los demás han hecho como si ella fuera inferior y ni yo ni ella somos inferiores que el rey ni que nadie porque somos personas humanas", ha añadido.

Preguntada por qué cree que la han menospreciado, la anciana ha respondido que se ha sabido por los medios: "Él no la quería porque se habían renunciado sus padres y el rey nuestro estaba divorciado desde que el niño tenía ocho años. No se acostaban juntos, eran compañeros de piso".

Susanna Griso, la presentadora del espacio de Antena 3, ha tenido que aclarar que esta es "la historia real contada por Paqui".

La invitada ha seguido con su monólogo: "Lo mismo que pienso yo piensa mucha gente porque por la calle me paran y me preguntan". Además, dijo que la reacción que captó en Letizia fue, según su opinión, la de pensar internamente que lo que estaba diciendo era lo que ella misma tenía que decir.

Finalmente, dio su opinión sobre la reina Sofía y ojo a sus palabras: "Esa pobre mujer, la reina Sofía, la cabeza siempre la ha llevado de un lado al otro por la cornamenta, me da lástima por ella".