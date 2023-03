Nacho Vidal se pronuncia sobre Jordi 'El Niño Polla': no dice su nombre pero ni falta que hace

Nacho Vidal está de actualidad. El actor porno más conocido de España ha estrenado su propia serie llamada Nacho con Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia.

El conocido actor de cine para adultos ha concedido una entrevista al podcast de Uri Sabat y de Jorge Cremades y hablado de cómo ve él el porno actual. Ha dicho Vidal que lo de ahora no le representa "en absoluto": "En mi vida he tenido que representar ser el padre de nadie ni el hijastro, ni el abuelo, ni follarme a mi abuela. Yo le hago la pregunta a todo el mundo, ¿os queréis follar a vuestra abuela? ¿Os queréis follar a vuestra madre? ¿Os queréis follar a vuestra step sister? ¿Os queréis follar a vuestra hermana? ¿Y entonces por qué coño la gente ve ese tipo de pornografía?".

Ha señalado Vidal que este tipo de pornografía es la más vista hoy en día en Internet. Una pornografía que ha definido como "ilegal". Ha contado que cuando él hacía porno y salía una enfermera la cruz no podía ser roja, tenía que ser verde porque "era ilegal".

Sobre el sexo, ha dicho el actor porno que la gente joven ya no se besa y ha hablado el cine para adultos que se hacía antes donde se cuidaba mucho más la puesta en escena.

Después ha hablado, sin nombrarlo, de Jordi El Niño Polla, en la actualidad, el actor porno más buscado del mundo. Lo ha hecho al hablar del porno que se hace ahora: "Yo no podía y menos mal que no, no podía fingir una violación, ellos lo hacen ahora. No podía atar a una chica a un palo y tener relaciones sexuales, era prohibido. No podía tener relaciones sexuales con una chica que dijera 'no', ahora sí, ahora no paran de decir que no".

Y ha añadido: "Cuando empezamos a idolatrar y a reírnos de todo esto de 'mira, va de niño, que se llama Niño no sé qué', prefiero no decir nombres, le han puesto un dodotis, le han metido en una cunita y han venido una señora viejita y le está dando el pecho y de beber como si fuera su abuela. ¿Qué puto porno de enfermo estáis viendo, chavales?".