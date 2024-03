Niño Becerra deja una razonada respuesta al ser preguntado por un adelanto del cierre de los bares

El economista Santiago Niño Becerra fue preguntado este jueves durante su intervención en La Ventana de la Cadena Ser por una de las grandes polémicas de la semana: el posible adelanto de la hora de cierre de bares y restaurantes.

"No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día me reuní con las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura la diferencia con el resto de Europa, no podemos pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora", afirmó este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Este planteamiento de la dirigente de Sumar ha generado multitud de opiniones tanto a favor como en contra siendo la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las más contrarias.

Para sorpresa de nadie, la dirigente 'popular' se lanzó a cuestionar la idea de la ministra a través de su perfil de X: "Es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa".

A todas estas posiciones se ha sumado la de Niño Becerra, que ha hecho una reflexión durante su intervención en la SER. "Hay que distinguir dos cosas que no podemos juntar por ahora", ha afirmado nada más empezar.

"Por un lado hay que tener en cuenta que la suma de turismo más el de restauración, ocio, comercio y transporte es casi el 25% del PIB de España. Por otro lado, sobre el horario que le pertenecería lleva una hora de más desde el 1941 a la cual se añade otra más por orden de la UE", ha explicado, concretando que en agosto en Barcelona a las 21.15 es de día cuando si fuéramos con el horario que deberíamos a las 19 tendría que estar anocheciendo.

Además, ha puesto sobre la mesa otros puntos importantes: "También está la conciliación, la vida familiar, el descanso de los vecinos que rodean a esos restaurantes y bares o el propio hecho de que haya un comercio abierto a estas horas".

Tras esta reflexión, ha dado su opinión: "Yo lo que veo es que son dos mundos y escenarios difícilmente fusionables que hay que analizar por separado".