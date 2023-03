Su Nochevieja termina haciendo una videollamada con la policía 

Los amantes de las anécdotas y las historias curiosas de Nochevieja están de enhorabuena. Más allá de las tradicionales uvas, de los rituales para atraer la buena suerte y empezar el año con buen pie o los abrazos al ritmo de las campanadas, todo puede pasar durante la noche del 31 de diciembre en España.

La historia que publicaba @nuriape__ a principios de este año en su cuenta de TikTok merecería un puesto en lo más alto de la lista de 'anécdotas más curiosas de Nochevieja'. Un relato que ha conquistado a más de 600.000 personas. "El storytime mas heavy con el que empezar el año", indica en el texto que da título al vídeo viral.

"Al volver de fiesta en Nochevieja, a eso de 8h de la mañana decidí llamar a mi padre para que viniera a buscarme. A mí y a mi mejor amiga", explica la responsable de la cuenta a cámara antes de relatar lo complicado que es encontrar un taxi libre en Valladolid el primer día del año. Una larga espera que ella y su acompañante decidieron llenar grabando vídeos para TikTok.

"Nos dio por hacer una performance de Taylor Swift, cosa que todavía no entiendo", confiesa mientras muestra unos segundos de la escena. "En el primer intento se puede ver como mi amiga tiene el móvil de la mano. En el segundo se ve cómo lo apoya sutilmente sobre la cera. Tras esta maravillosa actuación llegó mi padre y decidimos levantarnos e ir al coche dignas. Sin mirar atrás. El móvil, evidentemente, se quedó postrado en esa acera", concluye la autora del vídeo.

Ya en casa y en la cama, la protagonista de esta anécdota de Nochevieja comprueba que tiene "una llamada perdida de mi amiga y yo decido llamarla por videollamada y, de repente, me lo coge un señor con un uniforme y me dice "soy la Policía Nacional". Yo me reí y le dije ¡anda ya Vicky!, pensando que me estaba gastando una broma", cuenta conteniendo la risa.

Pero el guion de esta historia aún iba a dar un último giro. Su amiga, "desde el iPad en su casa", hace una entrada fugaz en la videollamada: "Miró al policía y nos colgó la llamada", explica. Finalmente, @nuriape le dio la dirección de su amiga al policía y le entregaron el móvil olvidado. "Yo a veces pienso que me están grabando", dice antes de terminar el vídeo.