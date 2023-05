Un señora ve a Pedro Sánchez y lo que hace enamora a todo Twitter 

Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acudió el sábado a Pamplona en el Día de la Rosa del Partido Socialista de Navarra, donde anunció que el próximo Consejo de Ministros va a aprobar una inversión de 1.300 millones de euros para "reforzar aún más la Formación Profesional".

Una dotación que va a permitir, explicó, "aumentar en 45.000 las aulas de FP bilingüe, para que haya 824 centros más de capacitación digital y para que haya 1.500 aulas de tecnología y emprendimiento para que nuestros chavales salgan con todas las cualificaciones para poder ser empleados y crear una empresa".

Sánchez, además, defendió durante el acto el “cambio de paradigma” que la nueva Ley de Vivienda supondrá en España, que “busca convertir el problema de la vivienda en un derecho” y contrasta con la Ley del Suelo que aprobó el PP hace 25 años que “solo buscaba el pelotazo urbanístico”.

“Reformar no es recortar, no es atacar a la mayoría social, no es causar dolor. Reformar es dignificar y por eso hemos dignificado el Salario Mínimo Interprofesional o las condiciones laborales, y vamos a hacer lo mismo con la Ley de Vivienda: dignificar el acceso de la gente joven a la vivienda en nuestro país”, subrayó.

En el acto, además, mientras el presidente del Gobierno saludaba a la gente congregada, ha vivido una escena que está haciendo las delicias de Twitter. El vídeo en cuestión lo ha subido el popular usuario @pdrsnche.

En un momento una señora ha visto a Sánchez y se ha puesto a gritar: "Pedroooo, Pedroooo, los pisooos, las viviendas para los jóvenes". "La devoción de esta señora es desde ya el 'Dolores Guapa' de esta cuenta", ha agregado la cuenta en el tuit.