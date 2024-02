Omar Montes enseña la cuenta que ha pagado junto al cantante Nyno Vargas por 3 filetes

Europa Press via Getty Images

La cuenta de TikTok de fans del cantante Nyno Vargas @nynovargasofficis ha rescatado el momento en el cual su homólogo musical Omar Montes enseña la desproporcionada cuenta que han pagado en un restaurante.

Según se le escucha decir a Montes, Nyno quiso pedir tres filetes de la carta para comer en el lugar. El caso es que ninguno se percató del precio de los platos, y es que resultó ser carne de buena calidad.

"Yo me voy corriendo. A mí el camarero no me ha reconocido", comentó Vargas en tono bromista. "Dijimos tres filetes poco hechos y ahora tenemos que pagar 1.000 euros", señaló Montes en la grabación.

"¡Qué ruina!", comentó otro de los acompañantes al encuentro. Aunque no se llega a diferenciar del todo bien en el vídeo, algunos usuarios de la plataforma señalan que podría ser carne de Wagyū, actualmente una de las carnes más caras en el mercado.

El momento ha dado mucho de qué hablar en TikTok. De hecho, la publicación ha recopilado 15.000 'me gusta' y miles de reproducciones.