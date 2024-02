Una hispano-marroquí deja una reflexión sobre Ilia Topuria y su españolidad que da que pensar

Ilia Topuria ha hecho historia y se ha convertido en campeón de la UFC en peso pluma tras ganar el pasado sábado a Volkanovski por KO en el segundo asalto. El luchador hispano-georgiano ha logrado que millones de españoles se pegasen a la tele esa madrugada para celebrar su victoria.

Esto ha provocado, además, un curioso debate sobre el "racismo selectivo" que ha llegado hasta TikTok de la mano de @noorbenyessef. Esta joven hispano-marroquí ha hablado de la interculturalidad en España por el apoyo incondicional que ha recibido Topuria para su combate.

El Matador, como se le conoce, nació en Alemania, tiene padres georgianos y se vino a vivir a España a los 15 años. Cuando se alzó con la victoria sacó la bandera tanto de España como la de Georgia: "Se ha legitimado a Topuria como español y eso es una fantasía".

Ella, ha señalado, tiene un sentimiento parecido con España y con Marruecos y ha explicado que, por ejemplo, a su padre, que lleva 50 años viviendo en España, mucha gente no lo considera español "a pesar de llevar más años viviendo en España que Topuria".

Aquí se ha preguntado si es porque tiene una religión diferente, unas características físicas diferentes o si es porque Topuria "se asemeja más a la imagen físicas de un español".

"Hay muchos artistas que a pesar de haber nacido en España no se les considera españoles y podría poner muchísimos ejemplos", ha reflexionado y ha usado la expresión "racismo selectivo". "Igual que me pone contenta ver cómo definen a Topuria como hispano-georgiano me pone triste pensar que hay otras comunidades a la que los españoles no legitiman tanto", ha sentenciado.