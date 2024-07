Paloma del Río da la opinión del día sobre la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos

La periodista Paloma del Río, referente histórica en el periodismo deportivo español, ha dado la opinión del día acerca de la ceremonia de inauguración de los juegos olímpicos, no muy distante de la crítica general de los espectadores.

La que es desde hace tiempo un símbolo del periodismo en Juegos Olímpicos ha sido, evidentemente, muy preguntada acerca de su visión y la ha dado en su perfil oficial de X (@palomadelriotve), la red social antes conocida como Twitter hasta que Elon Musk la compró. Pocas palabras le han bastado para dejar clara su posición: "Puff... No sé yo qué decir. Tiene cosas buenas y me pierdo con otras, si bien el despliegue técnico es brutal".

Por otro lado, ha considerado que los números musicales han sido "taaannnn" largos que "se le has hecho la noche encima y, además, la lluvia". "Algunas cosas me han gustado y otras cosas, no", ha reiterado.

Sin duda, lo que más le ha gustado ha sido el homenaje a las "heroínas francesas" como Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gisèle Hailimi, Janne Barret, entre otras, aunque sí que hubiera sido "un detalle" reconocer en la ceremonia a Madame Curie. Se emocionó con el himno olímpico: "Y van… Ya he perdido la cuenta, impepinable".