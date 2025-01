Parece mentira, pero así son los baños en Alemania

La usuaria @shallyjhoannyborg ha quedado gratamente sorprendida tras aterrizar en Alemania y descubrir cómo son muchos de sus baños, especialmente los que están abiertos al público, pues es algo que no se ha visto mucho en otros países, como España.

"Cuando terminé no sabía como funcionaba, estaba buscando donde apretar la palanca, pero no salía nada de agua", ha avisado al principio del vídeo, que ha acumulado 1,7 millones de reproducciones y 31.000 'me gusta'.

Poco después se ha dado cuenta de que para accionar de la cadena debía acercar la mano a un sensor incorporado en el váter. De esta forma, se evita completamente tener que tocar el inodoro directamente, siendo este, por lo general, un caldo de gérmenes.

"Pensaba que era para secar la mano", ha añadido la joven usuaria. En cuanto detecta la mano, se acciona la cadena y se limpia completamente el váter, tanto lo depositado como la tapa, desinfectándola completamente.

La usuaria @kayzer10 ha explicado a la perfección el sistema que utilizan en Alemania: "Es para desinfectar la tapa y la siguiente persona no tenga que estar usando papel con jabón líquido para limpiarlo. Lo hacen porque hay personas que, lamentablemente, no saben usar un váter y lo dejan sucio".