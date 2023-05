Pedro Pascal confiesa el motivo por el que siempre aparece así

El conocidísimo actor chileno Pedro Pascal, famoso por ser protagonista de series como The Last Of Us, Narcos o Juego de Tronos, ha desvelado una de las dudas que más se repetían sobre su figura y sus poses.

Pascal en las fotos siempre posa con su mano izquierda apoyada sobre su pecho. Una estampa tan característica que en él que muchos han llegado a preguntarse el motivo por el que lo hace o el significado que tiene.

Ahora, el actor confesó la razón por la que siempre sale así. Lo ha hecho durante la alfombra roja que se celebró la pasada semana en Los Ángeles y en la que acudió con Bella Ramsey, su coprotagonista en The Last of Us.

Las cámaras grabaron el momento en el que Ramsey imitaba a Pascal en uno de los posados que hicieron juntos. Entonces la actriz británica le preguntó el motivo por el que siempre hacía lo mismo.

Pascal le reveló que lo hacía porque la ansiedad la tiene ahí y es una forma de poder calmarla. Ramsey incluso reaccionó apoyando su cabeza sobre el pecho del actor chileno dejando una preciosa estampa.