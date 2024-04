Pide un espejo por Internet y lo que le llega genera casi 1.000 comentarios

Al comprar un producto por Internet no siempre recibimos lo que esperábamos. A veces no llega lo que supuestamente se ha prometido. Ha sido el caso, con matices, de la usuaria de TikTok @evadasan.

"He pedido este espejo que se estiraba y se pegaba en la pared y...", ha afirmado, no pudiendo terminar la frase por la risa que le estaba entrando. El vídeo ha alcanzado las 800.000 visualizaciones y más de 64.000 'me gusta'.

Casi ni le han salido las palabras por la risa que le ha entrado al ver cómo le había llegado espejo. Ha sido una especie de lámina que se doblaba todo el rato, lo ha intentado poner recta en la pared, pero le ha costado un poco.

El reflejo se ha distorsionado completamente por la forma del espejo, por lo que se ha visto un cuerpo más distorsionado aún que no paraba de reirse todo el rato. La publicación ha generado finalmente casi 1.000 comentarios.

Un usuario le ha advertido que pensó lo mismo al quitarle el papel, pero que al pegarlo de verdad quedó genial. "Al enrrollarlo en el sentido se contrario se pone bien la imagen", le ha advertido la usuaria Marlos.