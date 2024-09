Pide un plato de pasta en un restaurante y lo que le sirven es para verlo: todos escandalizados

Ir a un restaurante que no se conoce es como abrir una caja de bombones: nunca sabes qué te va a tocar. Y la sorpresa puede ser maravillosa, acabar encantado y recomendar el local. O todo lo contrario: que el desastre sea tal que salgas de allí corriendo.

Un ejemplo de esto último recorre desde hace días las redes sociales y la protagonista es una joven que acudió a comer fuera y se pidió un plato de pasta. El vídeo de lo sucedido lo ha publicado en X la usuaria @nom0leste y en dos días se acerca a las dos millones de reproducciones y los 27.000 'me gusta'.

"¡No te lo puedo creer! ¡Le pedí un plato de pasta y mira lo que me vino!", aparece diciendo la comensal mientras, de fondo, se escuchan risas de sus acompañantes.

Luego enfoca al plato que le han servido y se ven, literalmente, cinco piezas de pasta y otras tantas de una fina carne. Luego enfoca a su pareja, que ha pedido otro plato y sí le han puesto comida en abundancia.

"¡Me voy a cagar de hambre!", se lamenta la mujer, que ha generado una ola de solidaridad en las redes sociales.

"Yo me quejo y que me den otro o no lo pago. Mi novio y yo fuimos a un restaurante… no le gustó para nada el sabor y se lo tuvieron que hacer otra vez, obviamente pagó uno solo", dice una usuaria.

"Es para hacerles un juicio", señala otro. Y uno más recomienda: "Hay que ver qué pidieron en otras mesas, Google Reviews y preguntar las recomendaciones en base a los gustos personales".