Plex, de los 'youtubers' más grandes de España, habla en estos términos de irse a vivir a Andorra 

El youtuber Yo Soy Plex, con casi 14 millones de seguidores sólo en su cuenta principal de YouTube, ha hablado junto a El Xokas y Frank de la Jungla de Andorra, país al que se van algunos de sus compañeros de profesión para pagar menos impuestos.

Sobre por qué no se va a Andorra, el nuevo colaborador de El Hormiguero —estuvo enterrado 48 horas—, ha afirmado que está muy feliz en España: "Yo no puedo vivir sin estar en Madrid. Si para ganar más dinero tengo que quitar un trozo de mi felicidad, ¿para qué quiero el dinero?".

Ha añadido que el dinero para él es poder vivir cerca de su familia y amigos "poder ir a donde quiera cuando quiera para irme a vivir a un pueblo a la montaña para no pagar la mitad pero no poder hacer nada...".

Pero, sin duda, uno de los creadores de contenido que peor ha hablado de Andorra es Amadeo Llados: "No se me ha perdido absolutamente nada en un pueblo de fucking mierda, que es enano y no tiene absolutamente nada. Si en Andorra tuvieses que pagar impuestos, nadie viviría en Andorra".

"¿Qué te quiero decir? Que ahí van los fuckings inútiles que tienen una mentalidad de escasez y que les domina el fucking dinero. El dinero les posee y dicen: voy a vivir en un fucking pueblo de mierda solo porque me ahorro dinero", dijo también.

Pero la cosa no quedó ahí: "Bro, vaya mentalidad más mierda que tiene esa peña. Yo voy a vivir donde me sale de los fucking cojones y voy a hacer más pasta. ¡Oh! ¡Tengo que pagar impuestos! ¡Me la pela! El dinero es una herramienta para vivir la vida que quieres. El dinero no es una vía para ser un esclavo".

Y el final tampoco tiene desperdicio: "El 99,9% de los que viven en Andorra es porque se ahorran dinero no porque quieran vivir ahí".