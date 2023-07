La Policía avisa: si un conocido te envía un mensaje privado como este por Instagram, ponte alerta

La Policía, en este caso la Municipal de Valladolid, ha alertado de la proliferación de una estafa que circula a través de los mensajes privados de Instagram y en la que es muy fácil caer, ya que el mensaje que la inicia lo envía, supuestamente, un amigo de la víctima.

"¡Mucho cuidado si tienes Instagram!! Ponte en contacto con su soporte técnico rápidamente si te ocurre esto", ha pedido la Policía, que muestra un ejemplo de los mensajes que le pueden llegar al estafado.

"Necesito un favor tuyo, por favor. Estoy intentando registrar mi otro Instagram en mi teléfono e Instagram no me deja. Me mostraron dos amigos a los que puedo contactar para que me ayuden a conseguir un enlace. Por favor, si recibes el enlace envíamelo para que pueda iniciar la sesión", asegura el supuesto amigo.

Y añade: "Por favor, ayúdame a asociar tu número de móvil a tu cuenta de Instagram para que puedas ayudarme a a obtener el enlace, por favor".

La Policía advierte de que, si recibes estos mensajes, están intentando hackearte la cuenta. "Y si te lo manda un contacto tuyo avísale. Ese mensaje no te lo ha mandado él", alerta.

Una usuaria ha reaccionado a ese mensaje contando lo que le pasó a ella: "Llego tarde a esto. A mí me pasó y caí porque me lo envió, supuestamente, una amiga".

"Perdí mi insta y no pude recuperarlo. Escribí a Instagram y me dijeron que no había manera de recuperar mi cuenta", ha lamentado.