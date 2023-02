El politólogo Alán Barroso ve esta noticia sobre Froilán y no duda en sentenciarlo en una frase

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

El politólogo Alán Barroso, popular por sus intervenciones en programas de Cuatro como En Boca de Todos, ha publicado un tuit tras leer una noticia sobre Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón en el que solo ha necesitado siete palabras para sentenciarlo.

"Froilán tiene 'una oferta de trabajo estupenda' en Abu Dabi: 'En España lo han estado machacando'". Este es el titular publicado por El Economista que Barroso ha compartido en la red social del pájaro azul.

"Felipe se va la semana que viene a Abu Dabi. Tiene una oferta de trabajo estupenda en una empresa muy potente, es un proyecto importante", señala el mismo medio que cuenta un amigo de Froilán a El Mundo. Y añade, sin desvelar su identidad: "Está muy ilusionado y muy contento. Ha terminado su carrera y ahora empieza su primer trabajo como tantos chicos de su edad".

Además, esta persona continúa contando en este medio que en España hemos tratado muy mal al sobrino de Felipe VI. "Espera que allí le dejen tranquilo y se olviden de él, lo han estado machacando. No es peleón ni agresivo, al contrario, es una persona tranquila. He sido testigo muchas veces, de cómo le han provocado para meterle en trifulcas que no son suyas", destaca.

Tras leer estas palabras, el politólogo no ha dudado en publicar en Twitter la captura del titular con las siguientes palabras: "Esto fuga de cerebros no es precisamente". El mensaje acumula ya más de 2.800 me gusta en unas horas.

Las reacciones a la publicación en la red social han sido épicas, y muchos han tirado de ironía.