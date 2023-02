La ingeniosa "serie del año" sobre Froilán que ha desatado las mofas en Twitter

"El pequeño Froily"... Así empieza el divertido hilo de Twitter sobre Froilán creado tras verse envuelto en una nueva polémica. Por eso, la cuenta @PeliDeTarde, dedicada a recopilar contenido relacionado con el cine, ha creado una imaginativa historia sobre el joven Borbón, su abuelo y un destino en común.

Durante la mañana del domingo, cerca de las 8:00 horas, la Policía Municipal de Madrid tuvo que desalojar un after ilegal en la calle Orense (Madrid) en la que se encontraba Froilán de Marichalar y Borbón, el hijo mayor de la infanta Elena y nieto del rey Juan Carlos I.

Sin embargo, no es la primera vez que el Borbón tiene problemas con la ley. De hecho, hace poco menos de un mes que saltó por los aires la noticia de que la infanta Elena iba a mandar a Froilán con su abuelo a Abu Dabi a consecuencia de las últimas polémicas en las que se había visto envuelto.

Para este último suceso, el usuario de Twitter ha creado una divertida historia que, aunque no es totalmente fiel a la realidad, se le parece mucho, al menos así lo han corroborado los internautas. Ha acumulado ya más de 3.000 'me gusta' y una multitud de comentarios.

En este primer tuit, el cinéfilo explica la "admiración" de Froilán por su abuelo, "de quien decían que era un rey que disponía de todo el dinero y mujeres del mundo y que podía actuar como quisiera sin consecuencias".

Por ello, "en el trabajo de clase 'dibuja lo que quieres ser de mayor', el joven dibujó" al emérito. Y empieza la historia.

No obstante, "en el colegio sus compañeros le decían que nunca sería rey porque, para que llegase su turno, antes tendría que morir mucha gente".

El relato asegura que él contestaba con un "pues los mato", una respuesta que "provocaba las burlas del resto (de estudiantes), bromas que el Borbón no llevaba bien".

Además de su mala época en el colegio, tuvo que lidiar con la separación de sus padres, algo que tampoco supo gestionar correctamente.

"Para colmo, sus queridos progenitores deciden separarse. Así se lo cuenta su padre justo en el momento en el que, una bonita mañana de domingo, ven matar a un toro. El pobre Froily se niega a creerlo y corre a llamar a su madre, quien, para su desesperación, se lo confirma", explica.

Con todo, la vida del hijo de la infanta Elena empieza a descontrolarse: "Esta serie de desgracias hace que el rendimiento escolar de Froily no sea el esperado".

Sin embargo, al final conseguirá superar el curso escolar, aunque con algo de ayuda extra: "Después de repetir treinta y siete veces 1º de la ESO, su madre lo matricula en un colegio especial para niños con apellidos compuestos y dificultades cognitivas. Así, consigue aprobar todo".

La historia explica, entre líneas, que tuvo que ser trasladado a un colegio de gente rica y con dinero para que pudiese aprobar, y no precisamente por méritos propios. No obstante, esto no consiguió que Froilán siguiese la senda del hijo perfecto, sino todo lo contrario.

"Pero, lejos de reformarse, Froily insiste en su deseo de ser como su abuelo, y continúa con sus reprochables comportamientos: sale de fiesta todos los días, se junta con malas compañías y se dispara en un pie", relata.

Además, su veía se ve todavía más truncado por el papel que juegan sus primas en la familia: la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia.

"Esta espiral de vicio, sumada a que sus primas, delante de él en la línea sucesoria, son unas "doñasperfectas" (así las llama a sus espaldas, poniendo tonito repelente), lo sume en la más profunda desesperación. "Me siento como un náufrago", llega a decirle a sus allegados", imagina el usuario de Twitter.

Tras todos los escándalos en los que ya se ha visto involucrado, la infanta Elena decide tomar esta drástica decisión: "Su madre, desesperada, pide consejo a la abuela Reina, quien le dice: "Mándalo con el otro a Abu Dabi y que se aguanten entre ellos". Así, para felicidad de Froily, lo envían a vivir con su gran ídolo: el abuelo JC".

Y así termina la historia, con Froilán, todavía, "en el mal camino". Tras averiguar que su abuelo ya no es el hombre 'divertido' que siempre había sido, su historia vuelve a truncarse.

"Froily descubre, con tristeza, que su abuelo ya no es lo que era. Está viejo y no consigue aguantar su ritmo. Esta decepción lo lleva, una vez más, a dejarse llevar por el mal camino. ¿Conseguirá Froily enderezarse?- "Aquel que pudo reinar" (The Mad Prince), la serie del año", finaliza el tuitero.

Como era de esperar, los comentarios al mismo nivel de burla no han cesado desde la publicación. La mayoría, de hecho, han continuado escribiendo sobre la broma.