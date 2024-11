Pregunta si es raro escribir así para estudiar y se desatan los comentarios

La usuaria de TikTok @Anarume_ está opositando para cumplir su sueño de ser profesora de matemáticas. Estudiar para estos exámenes es, como muchos piensan, un trabajo a tiempo completo, con la diferencia de que no se recibe ningún tipo de salario a final de mes.

¿Métodos de estudio? Hay cientos o incluso miles. Cada estudiante tiene su forma particular de aprenderse los temarios y, sobre todo, la habilidad de organizar de forma única los apuntes que hay que aprenderse (o memorizar...). Los apuntes de Ana han dado que hablar, y mucho.

"¿Tan raro es escribir así para estudiar? Hoy he ido a la biblioteca y había unas niñas que no sé qué edad tendrían, pero estaban cuchicheando y yo estaba notando de que estaban hablando de cómo escribía", ha relatado en el vídeo, que ha acumulado más de 100.000 visualizaciones en tiempo récord.

Tras sus palabras se escondía la ironía y la sonrisa maliciosa de saber lo que pasaría al publicarse el vídeo. Como no podía ser de otra forma, se han acumulado más de 400 comentarios con afirmaciones de todo tipo, pero el sarcasmo no ha faltado. "¿Raro? No, qué va. Lo raro es que luego entiendas algo de lo escrito", ha contestado el usuario @opalo66.

El que ha arrasado ha sido el usuario Ángel Cabezos, con 700 'me gusta': "Depende. Si estás estudiando para abrir un portal a otra dimensión, no es raro".