Preguntan a Jorge Blass por El Mago Pop: es más lo que no dice que lo que sí

El mago Jorge Blass ha estado en 17 Grados Podcast y ha hablado de Antonio Díaz, más conocido por todos los espectadores como El Mago Pop, en estos momentos, uno de los más famosos en su ámbito.

A Blass le han preguntado si cree que el nivel de récords que ha roto El Mago Pop se corresponde "a su nivel de magia" o hay "marketing creado por detrás" y él no ha podido ser más claro: "Prefiero no hablar de él porque no me interesa mucho la magia que hace".

"No me interesa mucho porque no sigue los códigos que yo creo que debe de tener la magia. No sé con qué compararlo... con el doping a lo mejor. Un deportista y el doping o así", ha dicho para sorpresa de los presentadores.

Ha añadido Blass que en realidad se llevan "muy bien": "Tenemos el teléfono el uno del otro, de su asesor, y hablamos y nos comunicamos. No hay problema pero es simplemente que me interesa más la magia de David Blaine, o de Yunke o de Dani Daortiz que es más una magia que yo considero honesta con el espectador".

En ese punto, uno de los entrevistadores ha apostillado para zanjar el asunto que "a nivel espectáculo es verdad que es un gran espectáculo". A lo que Blass ha respondido: "Enhorabuena".