Preguntan a Jorge Javier Vázquez si tiene amigos de derechas y su respuesta es de nota

Jorge Javier Vázquez acaba de renovar su contrato con Mediaset hasta mediados de 2027 y este lunes vuelve a las tardes de Telecinco con El diario de Jorge, una versión renovada de El diario de Patricia, el mítico talk show que hace más de dos décadas revolucionó la televisión española.

El presentador ha hablado sobre todo esto en una entrevista en el perdiódico El País, donde también le han pregutnado si tiene amigos de derechos. Tras una carcajada Jorge Javier ha asegurado uno de sus mejores amigos es "muy de derechas".

"Cada día le envío buenas noticias del gobierno: la caída del paro, el récord de empleo... Inmediatamente él me envía otras informaciones que contradicen las noticias que yo le mando. Somos el claro ejemplo de que dos personas con diferente ideología pueden convivir. No soporto que nos lleven continuamente a matarnos. Eso me aburre. Me gusta cuando alguien dice algo bueno sobre el lado contrario", ha afirmado.

A continuación, ha señalado que durante muchos años, la política no existió para él. "Cuando todo va bien, no piensas en los problemas. Mi conciencia política despertó más tarde. Yo empecé a hablar más de política en un momento muy determinado de este país: la pandemia. Fue un acontecimiento trágico y a todos nos movió muchísimo. Mucha gente empezó a significarse en ese momento. Pero en los meses que estuve en casa, me di cuenta de una cosa: en los programas de entretenimiento como los que yo presento, tengo la obligación de no echar leña al fuego", ha expresado.

"Estamos viviendo una época tan complicada y polarizada… Ya todo el mundo sabe lo que opino: que voto a Pedro Sánchez, que estoy a favor de la amnistía, que el juez Peinado ya no sabe qué hacer para hacer el triple salto mortal en el caso de Begoña Gómez...", ha agregado.

Tras estas palabra, Jorge Javier Vázquez ha asegurado que "la gente de derechas no tiene ese punto tan elitista y tan esnob que tiene muchísima gente de izquierda". "Nunca lo ha tenido. Eso sí que lo tengo que decir. Cuando hacía teatro, me contrataban los ayuntamientos del PP sin ningún problema. Los que montaban el pollo eran los de Podemos, sin haber visto el espectáculo".

"Pero ahora ya no. El otro día estaba viendo Todo es mentira y Javier Aroca dijo unas palabras muy bonitas sobre mí. Yo soy un gran seguidor de Javier Aroca. Para mí, todo lo que dice ese señor va a misa. Como diría una folclórica, para mí es el evangelio", ha apuntado entonces el presentador.