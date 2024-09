Preguntan a José Coronado sobre cómo es trabajar con Luis Zahera y lo dice todo con su respuesta

El actor José Coronado ha ofrecido una entrevista a VerTele con motivo del estreno de la cuarta y última temporada de la serie Entrevías y no ha dudado en hablar de cómo es trabajar con Luis Zahera.

Ambos han compartido más de una serie en televisión, pero Coronado ha sido bastante rotundo en la primera parte de su respuesta.

"Eso, un caos (risas). Es maravilloso porque te hace estar muy atento, porque no es el actor que te viene con el diálogo escrito, que sabes lo que te va a decir", ha señalado en la entrevista.

José Coronado ha reconocido que Zahera "te puede salir por peteneras, unas veces sentado, otras de pie y otras haciendo el pino". "Yo creo que la combinación de los dos es muy buena", ha añadido.

"Yo soy totalmente germánico, de orden, de decir: aquí está la marca y hay que pararse, no me quites la luz, di el texto bien, mantén el raccord porque si no en montaje luego…, y todo eso Luis se lo salta a la torera", ha expuesto.

"Pero, por supuesto, tiene unos momentos que yo nunca podré tener de un brillo espectacular debido a esa organicidad y a esa improvisación que surge en ese momento, que no está preparada y es maravillosa. Es difícil trabajar con él, pero es un lujo", ha razonado.