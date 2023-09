Preguntan a un mexicano cómo definiría a los españoles y la respuesta da que hablar

El usuario de TikTok @doctororamas, mexicano que vive en España, ha provocado debate en esa red social tras responder a una persona que le preguntaba "cómo definiría" él a los españoles.

Esa misma usuaria dejaba caer su propia definición: "Somos latinos europeos, pero tememos cosas diferentes".

@doctororamas, en cambio, no está muy de acuerdo con eso y hace una pequeña reflexión: "El poco tiempo que llevo aquí en España me ha dado la impresión de que los españoles se perciben a ellos mismos como los más rezagados dentro de Europa porque se comparan con países super desarrollados como, no sé, Dinamarca, Alemania...".

"Entonces en su percepción se ven rezagados y lo entiendo. Pero también comparando España con Latinoamérica ellos sí pueden notar que España sigue siendo un lugar muy desarrollado, con muchísimas virtudes y muchísimas ventajas", prosigue.

Señala, además, que se ha dado cuenta de que "los problemas de los que se quejan los españoles son muy válidos, en cuestión de política, de sanidad de corrupción etc" y "son cosas que en Latinoamérica están por diez".

"Entonces sí compartimos muchas de las cosas y eso me gusta también porque es fácil entendernos", zanja en una reflexión compartida por muchos y discutida por otros tantos.

"Soy española y no me veo rezagada,,, creo que es el mejor país de Europa para vivir 🥰🥰", dice una persona. Otro apunta: "No creo que la gente se perciba así...".

Y un tercero ahonda un poco más: "Aquí el gran problema no es que nos veamos rezagados, es la corrupción de algunos políticos que están llevando al país a la ruina. Eso es de siempre".

En ese mismo sentido, otro usuario remata: "España no se siente rezagada en absoluto con otros países, no es cierto. Yo vivo 6 meses aquí y 6 en Dinamarca y solo hay diferencia en la corrupción".