Preguntan a Nacho Cano que por qué dice que quieren tumbarle y acaba soltando esta frase sobre Ayuso

El compositor Nacho Cano ha ofrecido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado sobre lo ocurrido el pasado mes de junio, después de que fuera detenido por supuestas ilegalidades en las contrataciones de su musical Malinche.

Preguntado por las palabras con las que acusó al Gobierno de estar detrás de su detención, ha asegurado que "han usado una serie de ministerios para montarme una película que flipas y estoy muy asustado".

"Yo, como persona, nunca me voy a poner moralmente por encima o por debajo de nadie. Yo no me dedico a gestionar permisos de trabajo, para eso tengo un montón de gente que, por cierto, lo ha hecho muy bien, como se demostrará. La pena es que tenga yo que perder tiempo en desdibujar una mentira", ha indicado.

Nacho Cano ha asegurado que él no tiene "en un hangar metidos a unos tíos con unos antifaces haciendo farlopa" y que "no hay nada oculto". "Lo que ha pasado es que alguien que no daba el callo se ha querido quedar en España y ha montado todo este lío", ha razonado.

Tras ello, el compositor musical ha asegurado que quieren tumbarle y ha sido cuestionado que por qué lo dice. "Porque tumban todo lo que represento y representa mi trabajo sobre la historia de España, que les fastidia mucho, como el descubrimiento de América", ha señalado.

"También influye que soy amigo de Ayuso. Evidentemente me ponen en el saco de su hermano, de su novio, de su padre... A ver cómo podemos cargarnos a esta mujer que va a ser la que nos va a barrer a nosotros del mapa. Y en un momento en el que están salpicados por muchos casos", ha reprochado.

Nacho Cano también ha hecho referencia a lo sucedido con Carles Puigdemont, "sobre el que pesa una orden de detención, viene aquí y se va sin que hagan nada por evitarlo". "Y a mí me detienen. A esto me refiero, a un control de los poderes absoluto. Ellos fabrican la ley", ha sentenciado.